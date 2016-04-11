Бишкек, 11 апреля, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Молодежь из Киргизии, Казахстана и Афганистана обсудила ряд проблем, связанных с управлением трансграничными водными ресурсами в Центральной Азии. Данную тему 35 студентов обсуждали на протяжении двух дней на конференции «Модель ОБСЕ», проходившей 10−11 апреля в Бишкеке, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Имитируя работу Постоянного совета ОБСЕ, будущие международники рассмотрели возможные варианты решения проблемы использования водных ресурсов, с которой сталкиваются страны Средней Азии. Споры вокруг того, можно ли продавать воду соседям и как распределять объем стоков по странам, регулярно возникают в регионе, повышая вероятность регионального конфликта.

Спецификой Средней Азии является то, что сильные в экономическом и военном плане Казахстан и Узбекистан испытывают дефицит воды, а сравнительно более слабые и имеющие меньшую численность населения Таджикистан и Киргизия обладают избыточными водными ресурсами, контролируя истоки нескольких ключевых рек региона.

«Модель ОБСЕ» реализована в Киргизии впервые. Весь игровой процесс проходил на английском языке, для участия в конференции организаторы отобрали 35 студентов, большинство из которых являются учащимися Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), Турецкого университета, а также «Международного университета Кыргызстана». Организаторами мероприятия выступили Центр ОБСЕ в Бишкеке, а также Американский совет по международному образованию АСПРЯЛ/АКСЕЛС.