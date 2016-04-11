Астрахань, 11 апреля, 2016, 15:36 — ИА Регнум. В Астрахани хозяину собаки, которая до смерти загрызла пятилетнюю девочку, избрана мера пресечения. На время следствия 56-летний местный житель будет находиться под домашним арестом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 11 апреля, такое решение вынес суд по ходатайству следователя.

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Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла днем 7 апреля в Трусовском районе Астрахани. Мужчина выпустил свою азиатскую овчарку побегать во дворе дома без поводка. Оставшееся без контроля животное, вырыло подкоп под забором и выбежало на улицу. Здесь собака набросилась на девочку пяти лет. От полученных телесных повреждений ребенок скончался до приезда бригады «Скорой медицинской помощи».

Теперь хозяину собаки грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинении смерти по неосторожности малолетней девочке. Санкция статьи предусматривает до двух лет тюрьмы.