Москва, 11 апреля, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Строительство трассы М11 от Москвы до Санкт-Петербурга планируется полностью завершить к 2019 году, эта трасса будет платной. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля, об этом заявил глава Минтранса Максим Соколов в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Василий Перов. Сцена у железной дороги. 1868

«Примерно 5% от федеральных дорог могут работать как трассы платные. Сегодня, помимо уже реализованными проектов, мы в перспективе видим то, что новая трасса М11 от Москвы до Санкт-Петербурга может быть после завершения строительства переведена в платный режим», — сказал он.

Строительство идет активно практически по всем участкам, сообщил министр. «В 2016 году будет завершен участок до Великого Новгорода в обход Вышнего Волочка, в 2017 — от Новгорода до Санкт-Петербурга, потом вся трасса, возможно, за исключением участка от Солнечногорска до Твери, включая обход Твери, будет уже в новом формате, дублером существующей трассы М10», — рассказал он, пояснив, что участок от Твери до Солнечногорска будет готов в 2019 году

Также Минтранс реализует проект Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщил Соколов. «Два участка сегодня находятся уже в стадии строительства, по другим в апреле завершатся конкурсные процедуры и будет определен концессионер, партнер для государства в строительстве третьего и четвертого участка этой кольцевой дороги общим объемом финансирования 300 млрд рублей, длиной 334 км», — уточнил он.

Как платные дороги планируется реализовать часть проектов по региональным дорогам, отметил Соколов. «Часть региональных дорог, в том числе в зоне прохождения коридора «Западный Китай — Европа», планируется реализовать как платные участки», — отметил министр. Это касается участков в Татарии и Башкирии, и, возможно, в Оренбургской области, уточнил он. «Этот коридор будет работать в полном объеме в 2018 году», — заключил Соколов.