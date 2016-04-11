Москва, 11 апреля, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Энергетическая компания «Роснефть» сегодня, 11 апреля, впервые в истории обогнала «Газпром» по рыночной капитализации. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской фондовой бирже.

rosneft.ru Работница «Роснефти»

Так, к 12:50 мск «Роснефть» стоила $51,083 млрд, в то время как «Газпром» — $50,898 млрд.

Капитализация «Роснефти» на Московской бирже к 13.40 мск равнялась 3,468 трлн рублей ($52 млрд), в то время как аналогичный показатель «Газпрома» — лишь 3,450 трлн рублей ($51,7 млрд).

Ранее агентство Bloomberg сообщало о возможном первенстве «Роснефти». Разница в значениях капитализации двух компаний сокращалась.

Напомним, что 69,5% акций «Роснефти» принадлежит государству. Компания создана в 1993 году. Президентом компании является Игорь Сечин.