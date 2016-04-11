Пермь, 11 апреля, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Пермское УФАС России обязало аукционную комиссию заново рассмотреть заявки по двум лотам на ремонт и содержание региональных дорог. Нарушения по третьему лоту не смогли повлиять на результат аукциона. Об этом на пресс-конференции сообщил и.о. заместителя руководителя Пермского УФАС России Александр Плаксин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Аукцион капитана. Джон Ричи, 1875

Всего с жалобой на действия аукционной комиссии в антимонопольную службу обратились пять организаций: ЗАО «Уралмостострой», ИП Гуринов, ООО «Лысьвенская ДСУ», ООО «Дорос» и ООО СКФ «АТМ». Организации подали в общей сложности 11 жалоб. На сегодняшний день Пермское УФАС России вынесло решение по десяти жалобам. Пермское УФАС признало обоснованными две жалобы ИП Гуринова. Антимонопольная служба установила, что аукционная комиссия необоснованно отклонила заявку ИП Гуринова на лот №6 и лот №9. УФАС выдало предписание заново рассмотреть заявки участников аукциона с учетом выявленных нарушений.

Частично обоснованным УФАС признало жалобу ЗАО «Уралмостострой» на действия аукционной комиссии по лоту №4. Однако предписание выдано не было, поскольку выявленное нарушение не повлияло на результаты торгов. Жалобы ООО СКФ «АТМ» в настоящее время находится на стадии рассмотрения.

Отметим, что аукционы на трехлетнее содержание региональных трасс Пермского края объявило краевое Управление автомобильных дорог и транспорта в феврале 2016 года. На содержание региональных дорог в ближайшие три года выставлено 10 лотов общей стоимостью 4,442 млрд руб. Практически все разыгрываемые лоты забраны единственными участниками с понижением цены всего в 0,5%.

Оставшиеся за бортом дорожники направили обращения губернатору Виктору Басаргину, в региональную прокуратуру, ОНФ и УФСБ. Подрядчики заявили, что их незаконно не допустили до торгов. Кроме того, авторы обращают внимание, что, по их мнению, аукцион был проведен формально, и в нем приняли участие компании-дублеры, что нарушает честную конкуренцию.