Санкт-Петербург, 11 апреля, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Петербургского бизнесмена Максима Чешева, швырнувшего инвалида в Крюков канал в ходе дорожного конфликта, сегодня, 11 апреля, признали виновным, передает корреспондент ИА REGNUM. Однако назначенное ему наказание удивило своей мягкостью по сравнению с тем, что запрашивало ранее гособвинение.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Огласите весь список!

Октябрьский районный суд переквалифицировал обвинение на часть 1 статью 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), в то время как обвинение требовало признать его виновным в покушении на убийство и приговорить к шести годам лишения свободы.

В итоге суд приговорил Чешева к 400 часам обязательных работ. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск потерпевшего, и теперь предприниматель должен выплатить инвалиду 300 тыс. рублей.

Преступление было совершено днем 14 октября 2015 года у дома 69 по Большой Морской улице на глазах очевидцев, оказалось записано на автомобильные видеорегистраторы и вызвало большой общественный резонанс.

По версии следствия, 44-летний петербуржец, инвалид 1-й группы, при пересечении проезжей части по пешеходному переходу задел ногой автомобиль Audi, которым управлял 30-летний Чешев. Суд счел эти действия потерпевшего противоправными.

После этого Чешев остановился и вышел из автомобиля, несколько раз ударил инвалида кулаками по лицу и скинул через ограду в акваторию Крюкова канала. Высота набережной в этом месте канала составляет 3,6 метра.

Пострадавший смог выбраться из холодной воды и ему была оказана медицинская помощь. О происшествии горожане узнали благодаря выложенной в Интернет записи видеорегистратора машины, которая ехала позади автомобиля Чешева. Местные СМИ вскоре выяснили, что Чешев имеет отношение к охранному бизнесу и владеет долями в небольшой логистической фирме.