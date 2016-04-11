Москва, 11 апреля, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Актер, телеведущий и совладелец автомобильной компании «Маруся Моторс» Николай Фоменко обжаловал постановление суда о взыскании с него и его партнера 65 млн рублей кредитной задолженности, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

putin.kremlin.ru Николай Фоменко и Владимир Путин

По ее словам, апелляционная жалоба поступила в суд. Тверской суд 18 марта постановил взыскать с Фоменко и Антона Колесникова, выступившего поручителем по кредиту, 65 млн рублей по иску банка «Петрокоммерц».

Апелляцию рассмотрит Мосгорсуд, дата рассмотрения пока не назначалась. По материалам дела, банк требовал взыскать с ответчиков 64 млн 647 тыс. рублей и 60 тыс. в качестве пошлины.

Кредит Фоменко был выдан на разработку спорткара «Маруся» и не был погашен в полном объеме. Компания Фоменко и Колесникова была признана банкротом в апреле 2014 года, все ее имущество было распродано.