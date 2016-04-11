Москва, 11 апреля, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Кирилл Филатов, активист организации «Оккупай-наркофиляй», созданной националистом МаксимомМарцинкевичем по прозвищу Тесак, приговорен к шести годам колонии за нападения на людей, сообщает 11 апреля РАПСИ.

Yamashita Yohei Электрошокер

Судебное заседание по делу Филатова, нападавшего на лиц, подозреваемых организацией в распространении наркотиков, состоялось в Бабушкинском суде Москвы.

«Суд назначил Кириллу Филатову по совокупности преступлений наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе суда.

По версии правоохранителей, члены группы «Оккупай-наркофиляй» нападали на граждан в столице под предлогом действий по пресечению распространения наркотиков. Активисты избивали потерпевших, применяли к ним электрошокеры, газовые баллончики, дубинки. Такие акции они практиковали в 2013 и 2014 годах.

Как отмечает сторона защиты осужденного, Филатов и его соратники обращались по объявлениям о продаже наркотиков, договаривались с продавцами о встрече, а видеозапись общения с ними публиковали в интернете.

Филатов обвинялся по двум эпизодам, в одном случае потерпевший от его действий скончался, в другом — получил тяжкие телесные повреждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер организаций «Оккупай-наркофиляй» и «Оккупай-педофиляй» Максим Марцинкевич известен как активист ультрарадикальных организаций правого крыла. Он был неоднократно судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. В 2014 году за возбуждение ненависти и вражды Марцинкевич был приговорен к 5 годам колонии.