Москва, 11 апреля, 2016, 15:15 — ИА Регнум. В Москве на Курском вокзале, с которого сегодня, 11 апреля, после анонимного звонка о заложенной бомбе эвакуировали порядка 600 человек, взрывное устройство не обнаружено, пишет газета «Вечерняя Москва».

pixabay.com Выдуманная бомба

Здание было проверено кинологами. Сообщение о бомбе и эвакуация не повлияли на работу поездов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 апреля, в Москве после сообщения о бомбе эвакуировали Курский вокзал. Помещение в срочном порядке покинули 600 человек.

Предыдущая эвакуация с Курского вокзала произошла 4 марта, когда также был совершён анонимный звонок о якобы заложенном взрывном устройстве.