Пекин, 11 апреля, 2016, 15:11 — ИА Регнум. На юго-западе Китая обрушилась стена одной из местных школ. Как передает ИА «Синьхуа», в результате инцидента погиб один ребенок, еще четверо получили различные травмы.

publicdomainpictures.net Потрескавшаяся стена

ЧП произошло в понедельник, 11 апреля, в городе Кайли Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа (провинция Гуйчжоу).

Известно, что после обрушения стены учеников в экстренном порядке эвакуировали из здания школы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причину ЧП.