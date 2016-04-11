Ростов-на-Дону, 11 апреля, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Ростовская область присоединяется к реализации проекта «Россия — моя история». Предполагается, что уже в следующем году рядом со строящимся к ЧМ-2018 стадионом появится исторический парк. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации 11 апреля, с проектами «Рюриковичи» уже ознакомились педагоги из областного центра.На сегодняшний день уже проработаны такие разделы, как «Романовы», «Россия. 1914−1945», прорабатывается «Россия. 1953−1992».

rostov-gorod.ru Проект музея

Известно, что музейный комплекс будет наполнен мультимедийными экспозициями. При его создании будут использованы только передовые технологии: голограммы, интерактивные сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанели с трехмерными историческими реконструкциями, аудиогиды. Все будет сделано и для удобства гостей и участников мундиаля.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, под исторический парк предусмотрено около 5,5 тыс. кв. метров. Одновременно посетителями музея смогут стать почти 5 тыс. человек.

«Идея создания подобного музея очень интересна. Музей станет своего рода учебником российской истории, который максимально наглядно покажет основные вехи становления российской государственности, позволив при этом полностью погрузиться в предлагаемый материал, буквально прикоснуться к истории», — отметил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что данный проект уже получил поддержку главы российского государства Владимира Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ожидается, что выставочные центры в рамках проекта появятся еще в девяти городах России. Первым планирует реализовать проект Ярославль. Затем музеи появятся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе и других.