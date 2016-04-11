Ростов-на-Дону, 11 апреля, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Гражданке Украины Надежде Савченко, пятый день продолжающей сухую голодовку, поставлена капельница, сообщила в Facebook ее сестра Вера Савченко со ссылкой на украинских консулов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дело Савченко

Капельницу она согласилась поставить сама, заявил ее адвокат. Находящаяся в ростовском СИЗО Савченко, ранее осужденная в России за убийство журналистов в Донбассе, 10 апреля подписала согласие на регулярные медосмотры.

По мнению Веры, Надежде Савченко может потребоваться госпитализация. В день подписания соглашения на медосмотры, ее осмотрел врач-терапевт, состояние Савченко признано стабильным и удовлетворительным.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Надежда Савченко была признана Донецким городским судом Ростовской области причастной к убийству российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе летом 2014 года. Суд приговорил украинскую диверсантку к 22 годам пребывания в колонии общего режима. Осуждённая своей вины не признаёт.