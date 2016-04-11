Курган, 11 апреля, 2016, 20:52 — ИА Регнум. В Курганской области на участие в праймериз зарегистрировалось 11 человек. Приём документов курганским оргкомитетом по проведению предварительного голосования для претендующих на участие в выборах в Государственную думу завершён.

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На внутрипартийное голосование заявились врач Дмитрий Астафьев, руководители коммерческих организаций Игорь Меньшиков, Александр Сартаков, Алексей Асташин и Роман Сергеечев, программист Георгий Шабашов, глава Макушинского района Василий Шишкоедов, депутат Государственной думы Александр Ильтяков, глава города Щучье Владимир Тамахин и другие. Большинство заявившихся являются членами «Единой России», и все они будут претендовать на один мандат, доставшийся Курганской области в нарезке округов.

Отметим, что особенностью нынешнего предварительного голосования является обязательное участие кандидатов в дебатах. И 9 апреля состоялись первые дебаты участников праймериз на тему «Молодежная политика: как остановить отток молодежи из региона». Кроме того, каждый избиратель имеет право проголосовать за нескольких кандидатов.

Ожидаемого участия губернатора в праймериз не состоялось — Алексей Кокорин не заявлен. Кроме того, эксперты отмечают, что в сравнении с 2015 годом, когда в предварительном голосовании участвовали 84 претендента на кресло в областной думе, в этом году праймериз будет малочисленнее, но насыщеннее идеями, которые непременно останутся актуальными в повестке и после 22 мая, когда состоятся предварительные выборы.

Напомним, список кандидатов в депутаты Госдумы от Курганской области на выборах 2011 года, при губернаторе Олеге Богомолове, возглавил Александр Ильтяков, выдвинутый Общероссийским народным фронтом. В предыдущие выборы он получил мандант в федеральный парламент. Надеется стать лидером и в этот раз. По спискам лидирующие позиции тогда заняла в Зауралье «Единая Россия», набрав 47% голосов избирателей. За ней следовала КПРФ — 19% голосов, ЛДПР — 16%, «Справедливая Россия» — 13%. Остальные партии получили совсем небольшой процент голосов избирателей: Яблоко — 1,34%, «Патриоты России» — 0,79%, «Правое дело» — 0,40%.

Напомним, на выборах в думу Курганской области в прошлом году победила «Единая Россия». Из 17 одномандатников 16 — «единороссы». За «Единую Россию» по спискам проголосовали 56,7% избирателей. На втором месте ЛДПР, за которую отдали 13,63% голосов. Далее по нисходящей идёт КПРФ — 13,22%. У «Справедливой России» — 10,9%. Партии «Родина» и «Патриоты России» не преодолели 5-процентный барьер, набрав одинаковое количество голосов — 1,4%. В Курганской области по состоянию на 13 сентября 2015 года число избирателей, внесенных в списки составило 730 тыс. 627 человек. Проголосовали 215 тыс. 939 человек, порядка 30%.

Тогда как на предыдущих выборах в Курганскую областную думу пятого созыва, которые походили 14 марта 2010 года, явка избирателей была выше — проголосовали 294 тыс. избирателей. Победу тогда одержала «Единая Россия», набрав 41% голосов избирателей. КПРФ получила 25% голосов, «Справедливая Россия» — 17%, ЛДПР — 12%. В Курганской облдуме ранее у «Единой России» было 22 представителя, у КПРФ и СР по пять, а у ЛДПР — два.