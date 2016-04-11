Москва, 11 апреля, 2016, 14:57 — ИА Регнум. США нарушают международные правовые нормы под прикрытием информационных кампаний, а признают ошибочность лишь тогда, когда под ногами международного сообщества остаются руины очередного государства. Об этом 11 апреля в своём аккаунте в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«То же самое было с Ираком. Будет с Афганистаном. Сейчас аналогичную схему мы наблюдаем в Сирии. Сколько ещё это будет продолжаться? Сначала США нарушают международно-правовые нормы, до блеска лакируя свои действия информационными кампаниями. А через несколько лет, когда этот блеск тускнеет, перестает слепить глаза, и все обнаруживают мешающиеся под ногами международного сообщества руины очередного государства, Вашингтон называет это ошибкой, а какое-то очередное государство — агрессором», — сказала Захарова.

По её словам, дело не в «отсутствии плана дальнейших действий»: «Для Ирака план был. И всё равно всё закончилось коллапсом. Дело в отсутствии законности действий. Ведь международное право — не умозрительное, а сугубо прикладное явление, оно базируется на анализе мировой истории, победах и ошибках человечества, являясь результатом международного консенсуса. Его нарушение ведёт к ошибкам».

Напомним, ранее президент США Барак Обама признал ошибочность действий американских властей в вопросе вторжения в Ливию. В результате данной интервенции был убит лидер Ливии Муаммар Каддафи, а в самой стране по сей день продолжается политический конфликт.