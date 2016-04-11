Астрахань, 11 апреля, 2016, 14:57 — ИА Регнум. В Астраханской области не будут водить социальную норму потребления электрической энергии. Как сообщили ИА REGNUM в региональной службе по тарифам 11 апреля, соответствующее решение принял губернатор региона Александр Жилкин.

pixabay.com Норма на электричество

Причин для этого несколько. В частности, после принятия постановления российского правительства, дающего право главе региона не применять в отношении населения и приравненных к нему категорий потребителей соцнорму, областная служба по тарифам провела опрос о целесообразности ее введения на территории Астраханской области. Свою позицию высказали депутаты думы Астраханской области, представители Общественной палаты региона, экспертного совета по рассмотрению вопросов в сфере государственного регулирования цен (тарифов), а также ресурсоснабжающие организации. Согласно полученным ответам, введение социальной нормы на территории региона не поддерживается не только представителями общественных организаций, органов законодательной и исполнительной власти, но и энергоснабжающими организациями.

Кроме того, при принятии решения глава региона учёл и «несформированную в полном объеме федеральную нормативную правовую базу и отсутствие положительного опыта по итогам введения социальной нормы в «пилотных» регионах».

Напомним, социальная норма потребления электроэнергии во всех регионах России должна была начать действовать с 1 июля 2016 года. Предполагалось, что граждане, не выходящие за границы потребления, должны будут платить за электричество со скидкой, а потребляющие свыше установленного объема — по более высокому тарифу. В тех регионах России, где с 1 сентября 2013 года проходил эксперимент по введению социальной нормы потребления электроэнергии, новшество было неоднозначно воспринято населением и главы регионов попросили эксперимент отменить.

Как сообщало ИА REGNUM, отказаться от подобного контроля потребления электричества населением решили и в соседней Калмыкии. Соответствующий указ в марте текущего года подписал глава региона Алексей Орлов. Общественные обсуждения показали, что введение социальной нормы нецелесообразно, поскольку может вызвать реакцию населения в связи с ограничением потребления и роста тарифов на электроэнергию.