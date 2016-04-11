Анкара, 11 апреля, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Администрация короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда для его визита в столицу Турции Анкару полностью выкупила фешенебельный отель и арендовала 500 автомобилей класса «люкс», сообщает телеканал HuberTurk.

pantip.com Салман бен Абдель-Азиз Аль Сауд

Пятизвездочный отель, расположенный недалеко от резиденции президента и центрального офиса правящей партии Турции, будет обслуживать только короля и его свиту. Арендованные автомобили не смогли даже поместиться на подземной парковке отеля — частично они стоят возле отеля.

В Анкаре такого количества машин не нашлось, поэтому их доставили из Стамбула, Антальи и других городов страны.

Кроме того, для главы государства в нескольких грузовиках доставлены продукты питания, белье и предметы личной гигиены. Жить Аль Сауд будет на отдельном этаже, а обслужит его собственный персонал из свиты.

В отеле установлен строгий пропускной режим. Это не первый визит короля в Турцию: в ноябре его принимали в Анталье на саммите G20. Тогда делегация короля из тысячи человек разместилась в 550 номерах отеля «Мардан Палас».