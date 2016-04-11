Красногорск, 11 апреля, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Депутаты Московской областной думы предлагают вернуть астрономию в список школьных предметов. Парламентарии планируют обратиться в министерство образования Подмосковья с соответствующим предложением, сообщает РИАМО со ссылкой на заместителя председателя комитета по вопросам образования и культуры областного парламента Татьяну Ордынскую.

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По словам Ордынской, вопрос о возвращении астрономии в школьное расписание может быть решен уже к следующему году.

«Мы обратимся в министерство образования Московской области с предложением вернуть астрономию в школы Подмосковья. Обсудим это на нашем комитете, думаю в конце учебного года обратимся в министерство, чтобы к следующему году вопрос можно было решить», — пояснила депутат.

Она также выразила личное мнение о том, что, учитывая важность предмета, астрономию необходимо и важно вернуть областным школьникам.

Как корреспонденту ИА REGNUM, в свою очередь, сообщил коллега Ордынской по Мособлдуме депутат Алексей Мазуров, современным школьникам необходимо разбираться в звездах и планетах, так что предмет нужно вернуть в подмосковные школы.

«Этот предмет будет необходим школьникам. Это то, с чем мы сталкиваемся. Почему солнце таким образом себя ведет, физические основы дня и ночи, года. В звездном небе тоже надо разбираться, знать основные созвездия. Какие-то азы, безусловно, необходимы», — пояснил Мазуров.

Депутат также подчеркнул, что глубину изучения предмета необходимо варьировать в зависимости от специализации класса.

«Вопрос в том, в каких классах этот предмет может быть. Если это естественнонаучный класс, то там должна быть программа по астрономии. Если это гуманитарный класс, то это может быть какой-то факультатив небольшой. Тут надо подходить гибко. Основы нужны всем, а вот детальное знакомство предполагает серьезное погружение в предмет», — заключил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с инициативой по возвращению астрономии в школы выступил Московский планетарий. Предложение уже поддержал Роскомос."Россия является пионером в области освоения космоса: наша страна первой запустила искусственный спутник Земли, осуществила первый в истории орбитальный полет в космос», — подчеркнули в планетарии.