Минск, 11 апреля, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «О совершенствовании пенсионного обеспечения», согласно которому пенсионный возраст в стране за несколько лет повысится на 3 года для мужчин и для женщин. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Старость

«Указом предусматривается с 1 января 2017 г. поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами — 58 лет», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее женщины выходили на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60. Таким образом, пенсионный возраст в Белоруссии повысится на 3 года в 2022 году.

Ранее белорусские СМИ сообщали о том, что на совещании в пятницу, 25 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен на следующей неделе подписать документ, содержание которого касается совершенствования пенсионной системы.

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