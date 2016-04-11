Берлин, 11 апреля, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Германский автомобильный концерн Volkswagen представит самый мощный хэтчбек в мире, сообщает AutoMotoNews.

auto.sohu.com VW Golf

В мае со сборочных линий Volkswagen выходит серийная версия концепт-кара VW Golf R400.

Стоит отметить, что в 2016 году юбилейное сорокалетие отмечает модель Golf GTI, явившаяся первой в сегменте хэтчбеков. Руководство концерна заявляет, что к этому юбилею сюрприз будет готов и предстанет перед публикой в мае-июне 2016 года.

По непроверенной информации, мощность двигателя нового VW Golf R400 может составить 420 л.с. Тип двигателя пока неизвестен, но эксперты склоняются к мнению, что это будет либо двухлитровый турбоагрегат, или пятицилиндровый 2,5-литровый двигатель, который уже применялся на «заряженных» машинах компании, таких как Audi RS 3.

Дополнительно к этому стоит вспомнить, что 400-сильный двигатель концепт-кара Golf R400 использовался в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG.