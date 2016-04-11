«Дорогой «деревянный» никому не нужен»
Москва, 11 апреля, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Российская валюта укрепляется и продолжает прощупывать все новые минимумы на валютной паре доллар/рубль. Делает она это крайне осторожно — сейчас ниже достаточно важного уровня поддержки, 67 рублей за доллар, считает руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн» Глеб Задоя.
«Становится очевидным, что потенциал для снижения на валютной паре доллар/рубль с технической точки зрения, равно как и с фундаментальной, практически исчерпан. Очевидно, рубль может еще подорожать по отношению к американской валюте. Однако, если опустится ниже 65 рублей за доллар, скорее всего, ЦБ РФ приступит к действиям, направленным на ослабление рубля. Дорогой «деревянный» сейчас никому не нужен, — отметил Задоя.
Читайте также: «У рубля есть надежда на светлое будущее»
«Ситуация в экономике достаточно тяжелая, бюджетный дефицит сохраняет свою актуальность, а цены на нефть пока не вышли на устойчивую траекторию роста. К тому же от представителей Центробанка уже слышны заявления относительно понижения уровня процентной ставки в ближайшее время. Это будет являться одним из факторов давления на российскую валюту», — полагает эксперт.
Читайте также: Через год за доллар будут давать 49 рублей: опрос
Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 11 апреля, курс рубля к доллару и евро остается в плюсе на фоне закрепления стоимости нефти Brent выше $41,5. Курс доллара расчетами «завтра» к 12:57 мск снижался на 0,17 рубля — до 66,98 рубля, курс евро — на 0,30 рубля — до 76,24 рубля. На 12 апреля Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Так, курс доллара упал на 34,12 копейки до 67,1250 рубля. Евро подешевел на 19,31 копейки и составил 76,4957 рубля.