Москва, 11 апреля, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Российская валюта укрепляется и продолжает прощупывать все новые минимумы на валютной паре доллар/рубль. Делает она это крайне осторожно — сейчас ниже достаточно важного уровня поддержки, 67 рублей за доллар, считает руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн» Глеб Задоя.

Павел Андрющенко Деревянный рубль

«Становится очевидным, что потенциал для снижения на валютной паре доллар/рубль с технической точки зрения, равно как и с фундаментальной, практически исчерпан. Очевидно, рубль может еще подорожать по отношению к американской валюте. Однако, если опустится ниже 65 рублей за доллар, скорее всего, ЦБ РФ приступит к действиям, направленным на ослабление рубля. Дорогой «деревянный» сейчас никому не нужен, — отметил Задоя.

Читайте также: «У рубля есть надежда на светлое будущее»

«Ситуация в экономике достаточно тяжелая, бюджетный дефицит сохраняет свою актуальность, а цены на нефть пока не вышли на устойчивую траекторию роста. К тому же от представителей Центробанка уже слышны заявления относительно понижения уровня процентной ставки в ближайшее время. Это будет являться одним из факторов давления на российскую валюту», — полагает эксперт.

Читайте также: Через год за доллар будут давать 49 рублей: опрос

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 11 апреля, курс рубля к доллару и евро остается в плюсе на фоне закрепления стоимости нефти Brent выше $41,5. Курс доллара расчетами «завтра» к 12:57 мск снижался на 0,17 рубля — до 66,98 рубля, курс евро — на 0,30 рубля — до 76,24 рубля. На 12 апреля Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Так, курс доллара упал на 34,12 копейки до 67,1250 рубля. Евро подешевел на 19,31 копейки и составил 76,4957 рубля.