Москва, 11 апреля, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Скульптуру, изображающую лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, торжественно открыли в Москве, на церемонии присутствовал и автор произведения Зураб Церетели, сообщает 11 апреля РИАМО.

ldpr.ru Владимир Жириновский

Владимир Жириновский выразил скульптору слова горячей благодарности и назвал его великим художником.

«Я никогда не думал в жизни, что будет скульптура в мою честь, я ведь не знаменитый ученый или путешественник, вся эта работа связана с политической партией, ее название — ЛДПР», — сказал в своем выступлении политик.

«Чем запомнится сегодняшний день человечеству? Без ложной скромности я скажу — этой церемонией», — добавил Жириновский.

Скульптура, высота которой три метра, установлена в 1-ом Басманном переулке, возле дома 3, строения 1, где находится «Институт мировых цивилизаций», учредителем которого является Жириновский.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский известен необычными и резкими высказываниями. Так, в марте этого года ИА REGNUM сообщало о его предложении переименовать Новосибирск в Ново-Николаевск, именно такое название город носил до 1926 года. А в феврале Жириновский предложил выслать на родину всех украинских рабочих в ответ на на блокировку украинскими националистами грузовиков из России.

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