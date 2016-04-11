Киев, 11 апреля, 2016, 14:53 — ИА Регнум. В марте 2016 г. на украинских заводах было произведено 305 автотранспортных средств — это на 29% меньше результата прошлогоднего марта, но вместе с тем на 70% больше показателя февраля этого года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика Украины

Соответствующие данные обнародовала ассоциация «Укравтопром», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно предоставленной информации, в общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых было произведено 254 шт. (что составляет +71,4% к февральскому показателю и — 16,2% к марту прошлого года).

Количество коммерческих автомобилей, произведенных в феврале, составило 46 шт. (все производства ПАО «АвтоКрАЗ»): +53,3% к февралю и — 51,6% к прошлогоднему марту.

Результат в производстве автобусов за отчетный месяц — 5 шт. (все производства корпорации «Богдан»).

В «Укравтопроме» отмечают, что всего за первый квартал текущего года на Украине было произведено 777 автотранспортных средств, что на 15,7% меньше прошлогоднего результата. Из них: легковые автомобили — 627 шт. (+17% к аналогичному периоду прошлого года), коммерческие автомобили — 140 шт. (-55% к аналогичному периоду прошлого года), автобусы — 10 шт. (-87% к аналогичному периоду прошлого года).

Как можно видеть из приведенной статистике, на Украине практически остановилось производство автобусов. По данным ассоциации «Укравтопром», если еще в прошлом году их ежемесячно выпускалось до 200 шт., то в январе 2016 года — всего 5, а в феврале — ни одного. Глава «Укравтопрома» Ефим Хазан ранее в интервью «Украинскому бизнес ресурсу» заявил — проблема в том, что российский рынок, на который ранее ориентировались украинские производители, сейчас оказался для них фактически закрытым."В России на законодательном уровне зафиксировали требование о том, что муниципалитеты и перевозчики не имеют права закупать автобусы иностранного производства. В результате, по итогам прошлого года мы поставили в Россию всего 33 автобуса. При этом российские автобусы активно закупаются украинскими перевозчиками», — отметил Хазан.

Эксперты отмечают, что еще одна проблема в том, что украинский рынок наводнили б/у Mercedes из Европы — грузовые микроавтобусы, которые можно завезти, уплатив сравнительно небольшой акцизный сбор, затем переоборудуют под пассажирские. Кроме того, из-за ситуации в экономике легально работающие компании сейчас не могут позволить себе пополнять автопарки даже сравнительно недорогим украинским транспортом.

Ассоциация автопроизводителей Украины объединяет 18 ведущих предприятий автомобильной отрасли страны. По итогам 2015 года украинский автопром обвалился на 71,3%, до 8.244 выпущенных транспортных средств.