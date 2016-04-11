Санкт-Петербург, 11 апреля, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Власти Петербурга просят жителей города быть внимательными и осторожными при посещении Юнтоловского заказника в Приморском районе: в северной части этой особо охраняемой природной территории вышли из зимней спячки и выползают погреться на солнышке гадюки.

Pryndak Vasyl Гадюка

Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили в городском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Чаще всего змеи выползают на обочину дороги, проходящей вдоль северной границы Юнтоловского заказника. Это связанно с наличием здесь сухих участков мелколиственного леса, пригодных для зимовок гадюк.

Гадюка в Санкт-Петербурге является редким видом и занесена в Красную книгу города.

«Гадюка ядовита, однако случаи смерти от ее укусов неизвестны. Гадюки не представляют для человека никакой опасности, если их не беспокоить», — отметили в смольнинском комитете и попросили жителей Приморского района и его гостей проявить внимательность, чтобы случайно не наступить на змею.

Для справки:

Заказник «Юнтоловский» — одна из немногих в России особо охраняемых природных территорий, которая граничит с жилыми кварталами мегаполиса. Заказник был создан 20 июля 1990 года.На территории заказника можно увидеть сфагновые сосновые и березовые леса, переходные и низинные болота, малочисленные сообщества с черной ольхой и другими мелколиственными породами, кустарниковые заросли. Всего на территории выявлено около 380 видов высших сосудистых растений из 83 семейств. Заказник «Юнтоловский» — это самый крупный на северо-западе ореол произрастания восковника болотного, занесенного в Красную книгу России.

На территории «Юнтоловского» гнездится более 90 видов птиц, еще около 50 встречается во время миграции, зимовки и в летний период. В заказнике обитает 7 видов хищных птиц, среди которых скопа — крупный рыбоядный хищник, занесенный в Красную книгу России. Из крупных млекопитающих на территории встречаются лисица, ондатра, заяц-беляк, бобёр.