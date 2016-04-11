Вашингтон, 11 апреля, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Сиквел художественного фильма «Белоснежка и охотник», вышедший в прокат 9 апреля, заработал за выходные первые 20 млн долларов, сообщает C-IB.ru.

Цитата из к/ф «Белоснежка и Охотник 2». реж Седрик Николя-Троян. 2016. США Принцесса

Фэнтезийный, приключенческий фильм режиссера Седрика Николя-Трояна по сценарию Крэйга Мазина и Эвана Спилиотопулоса фактически является приквелом «Белоснежки и охотника» 2012 года, но в российском прокате он носит название «Белоснежка и охотник 2».

Персонажи фильма взяты авторами сценария из немецкой сказки братьев Гримм, но сам сюжет не имеет к ней никакого отношения. Главные роли в фильме сыграли Шарлиз Терон, Эмили Блант, Крис Хемсворт и Джессика Честейн. Бюджет фильма составил почти 170 млн долларов.

Цитата из к/ф «Белоснежка и Охотник 2». реж Седрик Николя-Троян. 2016. США Охотник

Премьера фильма, состоявшаяся в 18 странах мира, принесла гораздо меньшую выручку, чем ожидали создатели. Напомним, что предыдущий фильм, где главную роль исполнила Кристен Стюарт, в первые выходные собрали почти в два раза больше — 39,3 миллиона долларов.

Американская премьера фильма состоится 22 апреля. Кинокритики указывают, что с премьерой фильма в США его создатели связывают главные надежды на кассовый успех.