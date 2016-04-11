Москва, 11 апреля, 2016, 14:39 — ИА Регнум. В Москве на 79-м году жизни скончался советский и российский актёр, педагог ВГИКа, Народный артист России Альберт Филозов. Актёр сильно болел. Об этом сообщили в пресс-службе театра «Школа современной пьесы».

teatr-bilety.ru Альберт Филозов

«Альберт Леонидович скончался сегодня утром, у него было давнишнее, очень тяжелое заболевание», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что состояние актёра резко ухудшилось в последние две недели. Вопреки своей болезни, актёр продолжал работу в театре и не пропустил ни одного спектакля.

Зрители в последний раз увидели его игру на сцене 27 марта в спектакле «Город». Дата прощания с актёром ещё не определена.

Биографическая справка:

Альберт Леонидович Филозов родился в Свердловске 25 июня 1937 года. Первой его специальностью была профессия токаря. Он получил её на заводе «Шарикоподшипник».

Актёрская карьера началась в 1955 году, когда он вместе с актёром Юрием Гребенщиковым был принят в Школу-студию МХАТ на курс Виктора Станицына. Зачисление произошло по решению выездной комиссии.

В 1959 году Филозов окончил обучение и проработал в Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского у М. М. Яншина свой первый театральный сезон 1959—1960 .

В следующем сезоне 1960—1961 гг. служил в театре имени Ермоловой. В 1961 был призван в армию, где отслужил два года в батальоне сапёром. После армии вернулся к театральной деятельности: в 1963 г. возобновил работу в Московский драматический театр им. К. С. Станиславского.

В качестве режиссёра дебютировал в 2007 году, поставив на сцене театра «Школа современной пьесы» совместно с Ольгой Гусилетовой пьесу Ксении Степанычевой «2×2=5».

Награды Филозова: Заслуженный артист РСФСР (1983 г.), Народный артист Российской Федерации (1994 г.), Орден Дружбы (2004 г.).

Запомнился зрителям ролями в фильмах «Вам и не снилось» (отец Ромы), «Идеальный муж» (Том Траффорд), «Тегеран 43» (Шернер), «Одиссея капитана Блада» (Бейнс). последняя роль в кино Василий Григорьевич из фильма «Ёлки 2014».