Чебоксары, 11 апреля, 2016, 14:35 — ИА Регнум. В Чувашии произошла авария с участием рейсового автобуса, который вылетел на обочину. В ДТП различные ранения получили три девушки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

21.mvd.ru Рейсовый автобус попал в ДТП в Чувашии

Авария произошла 10 апреля на 7 км автодороги «Цивильск-Ульяновск-Яманчурино», где столкнулись легковой автомобиль и автобуса. По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля Lada Largus, будучи лишенным права управления транспортными средствами и находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения. В результате водитель автобуса Volgabus, направлявшегося в Казань, во избежание столкновения повернул направо и совершил опрокидывание на обочину.

В ДТП пострадали три пассажира автобуса. Девушки 15−28 лет после оказания медицинской помощи были отправлены домой с назначением амбулаторного лечения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее крупная авария с участием автобуса из Чувашии произошла 26 марта 2016 года в Воронтынском районе Нижегородской области. По предварительной информации, водитель микроавтобуса «Рено» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузным автомобилем «МАН». В ДТП трое пассажиров микроавтобуса получили смертельные травмы, еще шесть человек, включая водителя, были доставлены в больницу. Известно, что все они жители Чувашской Республики.