Осло, 11 апреля, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Во время совещания правительства Литвы сегодня, 11 апреля, был утвержден план действий на 2016 год по уменьшению употребления алкоголя населением, сообщили ИА REGNUM в правительстве Литвы. В документе предусмотрено ужесточение ответственности за употребление алкогольных напитков в публичных местах, особенно большое внимание уделяется мерам по предупреждению алкоголизма среди детей и молодежи.

Опьянение Ноя. Джованни Беллини. 1515

В плане предусмотрен более интенсивный контроль над продажей алкоголя, также подготовка специальных программ реабилитации для лиц, которые в нетрезвом виде управляли транспортными средствами или в состоянии алкогольного опьянения совершили другие нарушения. Среди других мер предусмотрено к 1 ноября 2016 года осуществить требование обозначить все алкогольные напитки предупредительными знаками о вреде алкоголя для беременных.

План будет осуществлять Министерство внутренних дел, Министерство хозяйства, Министерство транспорта и связи, Министерство здравоохранения, Министерство социальной защиты и труда, Министерство образования и науки, Министерство обороны, Департамента контроля над наркотиками, табаком и алкоголем, учреждения, находящиеся в подчинении у министерств. План будет выполнен при использовании средств из государственного бюджета, структурной помощи ЕС, финансовой помощи Норвегии.