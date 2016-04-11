Астана, 11 апреля, 2016, 14:33 — ИА Регнум. В Казахстане начался первый этап миротворческих учений «Степной орел-2016», сообщает сегодня, 11 апреля, пресс-служба Министерства обороны республики.

mil.ru Учения

«Сегодня на базе учебного центра «Илийский» начался первый этап тактико-специального миротворческого учения «Степной орел-2016». В мероприятии принимают участие более 60 представителей вооруженных сил Соединенных Штатов Америки и Великобритании. В рамках первого этапа военнослужащие казахстанского миротворческого батальона «Казбат» совместно с американскими и британскими коллегами обменяются опытом по процедурам работы штаба батальона, управления личным составом роты, правилам применения силы, тактической связи, действиям инженерно-саперной группы, выполнению тактической медицинской помощи и эвакуации, и получения сертификации по очистке воды и т.д.» — говорится в сообщении.

Минобороны добавляет, что второй этап учений планируется провести на территории Великобритании, куда отправятся около 250 военнослужащих казахстанского миротворческого батальона «Казбат».

Отметим, миротворческие учения «Степной орел-2014» прошли в Германии, в них участвовали более 150 военнослужащих ВС Казахстана.