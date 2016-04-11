Ярославль, 11 апреля, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Ярославской области на уровне «ВВ» с «негативным» прогнозом. Об этом сообщает официальный сайт рейтингового агентства.

При этом долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне «BB», национальный долгосрочный рейтинг — на уровне «AA-(rus)» и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «В». Прогноз по долгосрочным рейтингам «негативный».

«Подтверждение рейтингов отражает не изменившееся мнение Fitch относительно бюджетных показателей области, которые, несмотря на восстановление операционной маржи, остаются слабыми относительно сопоставимых регионов с рейтингом в категории «BB», — отмечает агентство.

Среди положительных моментов развития региональной экономики агентство отмечает сокращение операционных расходов в 2015 году на 5,4%, что полностью компенсировало снижение налоговых поступлений на 2,5%. Также позитивными факторами названы рост текущих трансфертов из федерального бюджета и изменение структуры долга региона в сторону увеличения доли бюджетных кредитов до 38% на конец марта 2016 года против 15% годом ранее.

Однако Fitch ожидает, что налоговые доходы Ярославской области в этом году будут расти медленными темпами и будут ближе к уровню 2014 года. Агентство прогнозирует, что текущий баланс региона по-прежнему будет отрицательным или близким к нулю в среднесрочной перспективе. Поэтому планы Ярославской области снизить дефицит бюджета до 1,5% Fitch считает маловероятными — ввиду негибких операционных расходов и замедляющейся национальной экономики.

«Впрочем, если Ярославская область сумеет сократить дефицит до уровня лучше прогнозов Fitch, и достигнет положительного текущего баланса в 2016 году, прогноз может быть пересмотрен на «Стабильный», — комментируют в агентстве.