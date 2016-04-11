Москва, 11 апреля, 2016, 14:32 — ИА Регнум. В Московском метрополитене выпустили 900 тысяч коллекционных проездных, посвященных грядущему празднику трамвая, сообщили корресронденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

mosgortrans.ru Праздничные трамвайные билеты

Как заявил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов, новые билеты «Единый» на две поездки с изображением конки и трамвайных вагонов Ф, БФ, КМ, РВЗ, МТВ-82 доступны во всех кассах метрополитена. «Такая акция позволит рассказать жителям и гостям столицы об истории городского транспорта и пригласить их на торжество по случаю 117-го дня рождения московского трамвая», — заявил он.

Напомним, 16 апреля в столице на Чистых прудах пройдет праздник московского трамвая. Кроме того, днем на Бульварном кольце будет организована выставка уникальных трамвайных вагонов разных эпох.