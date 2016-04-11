Барнаул, 11 апреля, 2016, 14:31 — ИА Регнум. С 1 июля 2016 года вступят в действие поправки в «Закон «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края». Распоряжение об этом подписан губернатор Александр Карлин, а еще ранее их на сессии утвердили местные парламентарии. Речь идет о запрете так называемых «псевдобаров» — предприятий общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах.

Алкоголизм, советский плакат

Напомним, в Алтайском крае закон, который запрещает розничную продажу алкогольной продукции с 21 часа до 9 часов, вступил в силу в феврале 2012 года. Исключение было сделано лишь для розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании услуг общественного питания.

«Однако на практике у предприятий розничной торговли оставалась возможность обходить ограничение через так называемые псевдобары. Достаточно было установить один-два столика и предложить потребителю приобретать алкогольную продукцию порционно, сохраняя и возможность приобретать алкоголь в потребительской таре. Значительное количество таких предприятий общественного питания в виде закусочных, кафе, баров, ресторанов расположено на первых этажах многоквартирных домов. В органы местного самоуправления и органы государственной власти поступало много обращений граждан с жалобами на шум, нарушения общественного порядка в таких местах», — отмечает сегодня официальный сайт региона.

Подписанные губернатором поправки ограничивают розничную продажу алкогольной продукции на предприятиях общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах, а также в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам с 21 до 9 часов по местному времени.

«Исключением являются предприятия общественного питания, отнесенные к типам «ресторан» и «кафе», при условии, что в помещении для обслуживания посетителей имеется шесть и более столов, 24 и более посадочных мест. Кроме того, зал предоставления услуг общественного питания в таком ресторане или кафе не может быть размещен в одном помещении с залом розничной торговли. Вход для покупателей должен быть организован не со стороны подъезда (подъездов) многоквартирного жилого дома», — подчеркивается в официальном сообщении краевых властей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вопрос введения в Алтайском крае запрета розничной продажи алкоголя в подобных торговых объектах, которые размещаются в жилых домах, неоднократно обсуждался в Алтайском краевом Законодательном Собрании (АКЗС).

В апреле 2015 года с законодательной инициативой по ограничению торговли алкоголем выступило ГУ СВД РФ по Алтайскому краю.

Дело в том, что за последние полтора года только в Барнауле количество таких псевдобаров увеличилось с полусотни почти до трехсот. Как правило, все они располагаются на первых этажах жилых домов. Рост количества заведений привел и к многократному увеличению жалоб жильцов домов. Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах региона.