Великий Новгород, 11 апреля, 2016, 14:26 — ИА Регнум. В Новгородской области с сегодняшнего дня, 11 апреля, распоряжением правительства региона установлен пожароопасный сезон. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства области, в регионе утвержден перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

borsonline.hu Лесные пожары

В этот список вошли 60 сельских поселений в 9 районах области. «Наибольшее число населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, находится в Хвойнинском районе», — отметили в пресс-центре.

Напомним, с началом сухой погоды в Новгородской области обострилась пожароопасная обстановка в связи с большим количеством палов прошлогодней травы. Так, по данным на 7 апреля, таких пожаров в регионе было уже 659. За сутки пожарные получают от 20 до 60 вызовов на травяные палы, которые во многих случаях становятся причиной лесных пожаров.