Москва, 11 апреля, 2016, 14:21 — ИА Регнум. В правительстве знают о дискуссии вокруг судьбы Тимирязевской академии. Об этом 11 апреля в ходе совещания с вице-премьерами заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

timacad.ru Дмитрий Медведев на дне работника сельского хозяйства

«Вокруг этих решений возникла дискуссия, коллектив это неоднозначно воспринял, несмотря на то, что проводились консультации по линии Минсельхоза и по линии агентства по ипотечному жилищному кредитованию», — сказал Медведев.

По словам главы правительства, он считает правильным организовать «дополнительное общественное обсуждение для того, чтобы люди могли высказаться, предложить свои варианты развития и академии, и, конечно, жилищного строительства вокруг Москвы, взвесить все за и против».

Напомним, в марте 2016 года правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, проголосовала за передачу части земель Тимирязевской сельхозакадемии под жилищное строительство Фонду РЖС. Жители Москвы ответили петициями в защиту университета. В свою очередь, фракция «Справедливая Россия» отправила письмо к правительству РФ с просьбой разъяснить мотивацию передачи территории академии.