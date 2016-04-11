Углич, Ярославская область, 11 апреля, 2016, 14:15 — ИА Регнум. 16 апреля в Угличе Ярославской области состоится День памяти городов, сёл, деревень, православных храмов и монастырей, затопленных верхневолжскими водохранилищами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Переславской и Угличской епархии.

ИА REGNUM

В Спасо-Преображенском соборе в Угличском кремле будут отслужены панихида в память обо всех, кто похоронен на кладбищах, затопленных водохранилищами и молебен о возрождении затопленных храмов и монастырей. В службе примет участие духовенство Ярославской и Тверской областей, ее возглавит епископ Переславский и Угличский Феодор.

В рамках Дня памяти будет открыта выставка, посвященная затопленным территориям и святыням, на которой будут представлены фотографии с рассказом о многих утраченных храмах, селах и памятниках истории и культуры.

С рассказами о затопленных терриитоириях выступят краеведы, писатели и общественные деятели, среди которых академик Петровской академии наук и искусств Владимир Гречухин, главный научный сотрудник Угличского музея-заповедника Виктор Ерохин, проректор Ярославской духовной семинарии игумен Николай (Шишкин) и многие другие.