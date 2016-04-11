Новосибирск, 11 апреля, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В Новосибирске вынесен приговор десятерым участникам группы «Новосибирский джамаат», финансировавшей северо-кавказские бандформирования. За организацию незаконного вооруженного формирования, разбой, создание банды и незаконный оборот оружия они приговорены к реальным срокам от 4,5 до 20 лет лишения свободы, сообщили ИА REGNUM в управлении ФСБ России по Новосибирской области.

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Противоправная деятельность участников данной вооруженной банды была пресечена сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Новосибирской области в начале марта 2012 года. Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области в отношении участников бандгруппы возбудили, расследовали и передали в суд уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1, ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере), ч. 1, ч. 2 ст. 209 (создание и участие в банде), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия, совершенные организованной группой).

К рассмотрению уголовного дела Новосибирский областной суд приступил в декабре 2013 года. В настоящее время судебное разбирательство завершено, судом оглашен приговор — десять участников незаконного вооруженного формирования признаны виновными по всем вменяемым им преступлениям и приговорены к различным срокам заключения от 4,5 до 20 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении, в исправительных колониях общего и строго режима.

Как уточнили ИА REGNUM в региональном УФСБ России, участники этой незаконной организации специализировались на совершении тяжких преступлений общеуголовной направленности с применением боевого огнестрельного оружия. Преступления организовывал пособник северокавказского бандитского подполья. И совершались они для получения денег на финансирование незаконных вооруженных формирований.

«При проведении оперативно-разыскных и следственных мероприятий по адресам проживания членов «джамаата» и в используемых ими гаражах было обнаружено и изъято огнестрельное оружие — автоматы и пистолеты, подствольные гранатомёты, гранаты, тысячи патронов, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, а также портативные средства связи и ваххабитская символика, в том числе черный флаг «джихада». В схронах, принадлежащих «новосибирскому джамаату» обнаружены религиозно-экстремистская литература, комплекты военной формы черного цвета с масками, документы и банковские карты, похищенные в результате совершения преступлений», — уточняют в ведомстве.

Также в ходе финансового расследования Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу установлено, что за период с сентября 2006 года по март 2012 года членами бандгруппы перечислено в Северо-Кавказский регион свыше 26 млн рублей и 6 тысяч долларов США.