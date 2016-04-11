Екатеринбург, 11 апреля, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Дело девочки, которая в начале 2015 года впала в кому в медицинском учреждении Екатеринбурга после операции, принято к производству следственными органами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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По решению прокуратуры, возбуждённое ранее органами полиции уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности было передано в следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга.

ЧП произошло в начале 2015 года. Проживающие в Дегтярске родители девочки после консультации с медиками в конце января отправились в Екатеринбург для лечения дочери в детской больнице №9. У неё был обнаружен кариес, для проведения операции была применена анестезия, после чего ребёнок впал в кому.

В марте 2015 года по данному факту было возбуждено уголовное дело. По словам адвоката семьи потерпевших, за год следствие приостанавливалось четыре раза, менялись следователи, и, несмотря на то, что были проведены все экспертизы, подозреваемого так и не установили. Родители девочки настаивают на том, что ответственность должны понести врачи, которые проводили операцию, сообщает издание Znak.com. Они обращались к генеральному прокурору России с просьбой изменить подведомственность дела для его скорейшего расследования, так как опасаются истечения срока давности.

В феврале 2016 года по представлению прокуратуры должностные лица, ответственные за затягивание дела и волокиту, были привлечены к дисциплинарным взысканиям. А ранее, в октябре 2015-го, Железнодорожный районный суд Екатеринбурга рассмотрел гражданский иск родителей и признал вину медицинского учреждения, обязав выплатить потерпевшим компенсацию за причинённый моральный вред.