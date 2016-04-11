Махачкала, 11 апреля, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Блиндаж боевиков уничтожен сегодня, 11 апреля, в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, на укрытие членов НВФ в двух километрах от села Хтун силовики наткнулись в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Joshuashearn Схрон с оружием

В замаскированном в лесном массиве блиндаже были обнаружены пистолет, охотничье ружье, несколько десятков патронов различного калибра, продукты питания, одежда и религиозная литература. Сам блиндаж был уничтожен путем подрыва. По факту обнаружения оружия возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное хранение оружия и боеприпасов».

По информации пресс-службы МВД по СКФО, еще один тайник с большим количеством вооружения найден на окраине села Гростхой в Итум-Калинском районе Чечни. В схроне находились ручной пулемет, четыре автомата Калашникова, магазины к ним, карабин, несколько тысяч патронов различного калибра, оптический прицел, разгрузочный жилет. По факту обнаружения схрона проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, около 10:10, в Ставропольском крае террористами-смертниками был совершен теракт. У входа в здание РОВД по Новоселицкому району прогремел взрыв неустановленного взрывного устройства. Уничтожены три боевика. Один из них подорвал себя на самодельной бомбе, двое других также планировали привести в действие СВУ, но были уничтожены силовиками.