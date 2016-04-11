Казань, 11 апреля, 2016, 14:12 — ИА Регнум. По итогам проверки расходования бюджетных средств в 2015 году Счетная палата Татарии установила нарушения на сумму в 2,3 млрд рублей. При этом судьбу более 250 млн рублей еще предстоит установить, сообщает 11 апреля портал Кazanfirst.

pixabay.com Деньги и время

Отчетный доклад Счетной палаты подготовлен к заседанию комитета Госсовета Татарии по бюджету, налогам и финансам. Известно, что из 2,3 млрд рублей порядка 2 млрд были возвращены в бюджет, однако в отношении еще 267 млн рублей ведется расследование.

«Нельзя сказать, что эти деньги потеряны, просто по ним необходима более длительная проверка. Хотя что-то, конечно, пропало», — отмечает представитель Счетной палаты.

По словам собеседника портала, в минувшем году после проверки к 151 должностному лицу были применены дисциплинарные наказания, уволено с должностей четыре человека. В двух случаях по фактам нарушений были заведены уголовные дела, а к административной ответственности привлекли 3 юридических лица и 63 человека.

В отчете этого года также есть эпизоды, связанные с расходом из бюджета и вызывающие интерес.

Так, казанский дом-интернат для престарелых, как оказалось, не работает с 2006 года, однако средства из бюджета на него поступают. На них был выполнен ремонт, запущена котельная. В данной ситуации еще предстоит разобраться.

Вопросы также вызывает финансирование программы по переработке отходов, в частности, судьба мусоросжигательного оборудования в Нурлатском районе. Деньги на закупку оборудования были выделены, однако его местонахождение пока неизвестно.