Москва, 11 апреля, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам опубликованную в СМИ информацию об аресте российских государственных активов, принадлежащих Роскосмосу, во Франции по делу бывших акционеров ЮКОСа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналисты попросили Пескова прокомментировать информацию об аресте имущества Роскосмоса во Франции. Пресс-секретарь президента ответил следующее: «Пока информация проверяется, здесь, конечно, нужно владеть детальной информацией, нужно проверить, перепроверить, понимать все обстоятельства и детали перед тем, как что-либо говорить».

Песков также отказался сообщить, что будет предпринимать Москва для возвращения арестованных активов. По его мнению, неправильно давать оценку, не владея полной картиной произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 апреля, стало известно, что во Франции арестованы российские активы Роскосмоса: по делу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС арестовали часть российских государственных активов, принадлежащих в основном космическим предприятиям. В организации комментировать произошедшее отказались.

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