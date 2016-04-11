Берлин, 11 апреля, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Власти ФРГ заявили 11 апреля, что они рассмотрят официальный запрос Турции о наказании сатирика Яна Бёмерманна, который прочитал оскорбительное стихотворение о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане в рамках сатирического шоу на германском телевидении, сообщает Reuters.

Королевский шут (фрагмент). Уильям Меррит Чейз. 1875

«Посольство Турции в связи с демонстрацией телеканалом ZDF программы «Neo Magazin Royale» направило ноту в МИД ФРГ», — заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. «Этот официальный запрос от турецкой стороны о начале уголовного преследования в связи с высказываниями, сделанными в эфире телеканала».

«Содержание ноты и дальнейшие шаги будут тщательно рассмотрены правительством», — добавил он в рамках регулярного общения с представителями прессы. «На рассмотрение ноты потребуется несколько дней. Я не могу и не желаю говорить заранее по результатах данного рассмотрения», — сказал Зайберт.

Напомним, 31 марта немецкий сатирик в эфире программы «Neo Magazin Royale», прочитал стихотворение, которое глава Турции нашел крайне оскорбительным. Так, сатирик выступил в адрес Эрдогана с обвинениями в притеснении курдов, христиан и преследовании журналистов, а также допустил несколько высказываний о личности самого президента Турции.