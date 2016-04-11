Калуга, 11 апреля, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 8 апреля посетил школу №49, расположенную в микрорайоне Силикатный областного центра. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 11 апреля, в пресс-службе городской Думы Калуги, на встрече с педагогическим коллективом обсуждались не только вопросы развития образовательных учреждений, но перспективы микрорайона.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

«Я довольно часто бываю в микрорайоне Силикатный, встречаюсь с активистами общины, — рассказал педагогам Александр Иванов, — поэтому основные проблемы Силикатного мне хорошо известны, политика городских властей направлена на равномерное развитие всех районов города, в перспективе будет рассматриваться вопрос строительства в вашем районе физкультурно-оздоровительного комплекса».

Глава городского самоуправления сообщил учителям, что в Калуге запланировано строительство новых и реконструкция существующих школ, также в планах у властей города продолжить работу по строительству спортивных площадок и тренажёрных комплексов. «Установка уличных тренажёрных комплексов во всех районах города — наше существенное достижение, — подчеркнул Александр Иванов, — недавно наш город посетила делегация представительных органов республики Якутия, и тренажёрные комплексы произвели на них особое впечатление».

В ходе встречи также отмечалось, что по предложению фракции политической партии «Единая Россия» на ремонт детских садов было выделено 20 млн рублей, а многие школы решают проблемы текущего ремонта за счёт шефской помощи предприятий города.

Учителя обратились с просьбой об обустройстве в микрорайоне сквера. Глава города в свою очередь сообщил им, что на недавнем заседании совета ТОС «Силикатный» управлением городского хозяйства строительство нового сквера было взято на контроль.

Поднимался на встрече и вопрос работы общественного транспорта. Александр Иванов заверил собравшихся, что эта проблема находится на постоянном контроле у депутатского корпуса и руководства городской управы. Управлению городского хозяйства поставлена задача навести порядок в этой сфере: обеспечить чёткое соблюдение графика движения и контролировать работу частных перевозчиков.