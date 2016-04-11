Киев, 11 апреля, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Генпрокуратура Украины заявила о покушении на убийство эксперта по делу о крушении малайзийского Boeing под Донецком, сообщает пресс-служба ведомства.

publicdomainpictures.net Покушение на убийство

По данным прокуратуры, предполагаемый киллер задержан. Обстоятельства покушения на главного эксперта в деле по сбитому в Донбассе самолету не уточняются.

Напомним, катастрофа MH17 — авиационная катастрофа самолёта Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, произошедшая 17 июля 2014 года на востоке Донецкой народной республики в районе села Грабово недалеко от города Торез, у границы с Луганской народной республикой, в районе вооружённого противостояния на востоке Украины.

На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Эта катастрофа по количеству погибших стала крупнейшей в истории авиации с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших за всю историю. Крупнейшая авиакатастрофа XXI века и на постсоветском пространстве.

С момента катастрофы Украина и Запад в унисон твердят, что лайнер был сбит ополченцами Донбасса с помощью ЗРК «Бук». Руководство народных республик Донбасса не раз утверждало и приводило доказательства, что до сих пор не располагает средствами, которыми можно было бы сбить самолёт на такой высоте.