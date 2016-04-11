Москва, 11 апреля, 2016, 14:01 — ИА Регнум. «Правительственный час» с участием главы Минтранса Максима Соколова состоится в Госдуме 13 апреля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Сергей Нарышкин. «Состоится «правительственный час» с участием министра транспорта Максима Соколова», — сказал Нарышкин.

rosavtodor.ru Строительство моста через Керченский пролив

«Вопросов, которые были заданы министру в письменном виде, много, много будет и устных вопросов, к примеру, по строительству дорог, по использованию инструментов государственно-частного партнерства в строительстве дорог, вопросы безопасности на всех видах транспорта вопросы создания доступной среды для инвалидов», — рассказал он.

По его словам, «отдельной темой» является транспортное сообщение с Крымом. «Такого рода вопросы будут заданы министру», — пояснил председатель Госдумы.