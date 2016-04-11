Липецк, 11 апреля, 2016, 14:01 — ИА Регнум. В Липецкой области 9 апреля прошел региональный субботник, на который вышли руководители и сотрудники органов власти, государственных и муниципальных учреждений, предприятий, управляющих компаний. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, всего на уборку территорий вышли более 46,9 тыс. человек.

lipetskcity.ru Субботник

Волонтеры привели в порядок территорию общей площадью 1003,7 гектара. При этом было задействовано 645 единиц спецтехники, убрано и вывезено 10 тыс. 147 кубометров мусора.

В областном центре больше пяти тысяч человек навели порядок и на территории 19-го и 15-го микрорайонов, в районе набережной, в Нижнем парке, а также в парках «Молодежный» и Металлургов. Вместе со всеми расчисткой аллей в парке Металлургов, куда пришли около тысячи человек, занимался глава региона Олег Королев. «К сожалению, каждой весной, когда сходит снег, становятся видны следы людского бескультурья, пренебрежения элементарными нормами порядка. И в то время, как в других странах такое поведение жесточайшим образом наказывается, мы пока еще бессильны. Поэтому приходится объявлять субботники и всем миром убирать за грязнулями. Думаю, что воспитывать культуру поведения нужно не только с детских лет. Надо беспощадно штрафовать за каждый выброшенный из окна автомобиля окурок, тем более — за оставленный в зеленых зонах мусор», — заявил глава региона.

В Ельце на уборку улиц, придомовых территорий, обочин дорог вышли 8,5 тыс. человек, было вывезено 1600 кубометров мусора. Больше 100 стихийных свалок ликвидировано в Липецком районе. В Лебедянском районе уборкой и вывозом мусора, опиловкой и побелкой деревьев занимались 2,7 тыс. человек, в Елецком районе — почти 2,4 тыс. человек. Во многих муниципалитетах вместе с взрослыми весенней уборкой занимались школьники.