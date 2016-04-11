Москва, 11 апреля, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин не ожидает изменений позиций Украины по отношению к России в связи со сменой премьер-министра, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля. «При анализе избирались несколько кандидатур, взгляды которых, на мой взгляд, не сильно отличаются от взглядов Яценюка», — отметил Нарышкин

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Поэтому каких-либо существенных изменений в случае назначения той или иной персоны я не думаю, что будет», — сказал спикер Госдумы.

Руководитель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак передал спикеру Верховной рады Украины Владимиру Гройсману заявление Яценюка об отставке. О своем намерении покинуть пост тот сообщил 10 апреля.