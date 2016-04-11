Ростов-на-Дону, 11 апреля, 2016, 13:57 — ИА Регнум. В ростовском аэропорту сегодня утром приземлился самолёт МЧС России с главой ведомства на борту. В первую очередь Владимир Пучков в ходе визита на Дон почтил память жертв авиакатастрофы, которая произошла в ростовском небе в ночь на 19 марта. Панихида состоялась в часовне воздушной гавани донской столицы. В ней принял участие также глава региона Василий Голубев. Об этом ИА REGNUM 11 апреля сообщили в пресс-службе губернатора.

donland.ru Владимир Пучков и Василий Голубев в часовне ростовского аэропорта

Напомним, что при крушении авиалайнера компании FlyDubai погибли 62 человека, находящихся на борту Boeing-737−800. 55 пассажиров, большинство из которых жители донского региона, возвращались домой с жаркого курорта. Рейс FZ-981 сообщением Дубай — Ростов-на-Дону обслуживал экипаж численностью семь человек. Никто в авиакатастрофе не выжил.

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Согласно программе визита, глава МЧС посетит на Дону региональное управление ведомства, встретится с ветеранами пожарной охраны, членами ВДПО и Ростовского отделения Россоюзспаса. Также Владимир Пучков заедет в Донской спасательный центр МЧС России, который недавно реконструировали, проинспектирует его готовность, а затем вручит знамя Южному региональному центру МЧС России.