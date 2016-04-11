Додома, 11 апреля, 2016, 13:55 — ИА Регнум. В знак признания за вклад в борьбу с малярией экс-президент Танзании Джакайя Киквете 10 апреля был награжден в Нью-Йорке, сообщает танзанийская газета Mwananchi.

thirteen.org Комары — переносчики вируса малярии

Киквете был удостоен премии Белого дома Summit Awards на церемонии в честь 10-летия с момента создания компании по искоренению малярии (Malari No More).

Выступая на церемонии в Нью-Йорке (США), Киквете сказал, что сотрудничество между африканскими странами, международными организациями и частными компании поможет побороть заболевание.

«Малярия должна быть ликвидирована в Африке, потому что слишком много людей умерло от нее. Большая часть бюджета в области здравоохранения тратится на лечение болезни», — сказал Киквете.

Отвечая на вопрос о том, что способствовало сокращению числа смертельных случаев от малярии, Киквете назвал несколько причин, в том числе политическое стремление управлять и вести борьбу с этим заболеванием.

«Сочетание разных факторов помогло уменьшить количество детских смертей, в частности использование москитных сеток. Более 24,3 млн. сетей позволили школьникам продолжить обучение даже во время вспышек малярии», — сказал он.

Основатель компании «Malari No More» Рэй Чамбер похалил Киквете за то, что он главный африканский политический лидер на фронте борьбы с малярией.

Справка:

Малярию вызывают паразиты Plasmodium, и ее передают самки комаров рода Anopleles, кусающие в ночное время между сумерками и рассветом. Наиболее опасным является вид P. falciparum, имеющий самый высокий уровень осложнений и смертности. Эта смертельная форма малярии представляет собой серьезную проблему общественного здравоохранения в большинстве стран Африки к югу от Сахары.

По оценкам «Всемирного доклада о борьбе с малярией 2013 г.», смертность от малярии в Африке с 2000 г. снизилась на 49%. В 2015 г. по оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире произошло 214 миллионов случаев заболевания малярией (диапазон неопределенности: от 149 млн. до 303 млн.), которая привела к смерти около 438 000 человек (диапазон неопределенности: от 236 000 до 635 000), в основном детей в возрасте до пяти лет в странах Африки к югу от Сахары.