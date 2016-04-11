Москва, 11 апреля, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Украина по-прежнему не начинает процесс согласования модальности выборов с Донбассом. Об этом 11 апреля в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подписи Петра Порошенко

«Что касается того, что Пётр Порошенко заявил, что «не дело России — говорить о местных выборах в Донбассе», то я напомню, что в комплексе мер по урегулированию украинского кризиса прямо записано, что украинская власть должна согласовать модальность местных выборов с Донбассом — как и конституционную реформу, закон об амнистии, и так далее. Записано, что в первый день начала отвода тяжёлой техники, а это произошло год назад, должно начаться согласование модальности местных выборов», — сказал Лавров.

По словам министра, параллельно с этим документом была принята декларация стран «Нормандской четвёрки», где было сказано, что «четвёрка» будет следить за выполнением процесса, включая обязательства Украины: «Поэтому Пётр Порошенко сам подписался под тем, что местные выборы в Донбассе в силу того, что Киев был неспособен решать эти проблем, являются обязательством Украины, за которым наблюдают».

Напомним, в феврале 2014 года в Киеве произошёл государственный переворот, после которого президент Украины Виктор Янукович был вынужден покинуть страну. Также спустя некоторое время в результате референдума Крым принял решение войти в состав РФ. В свою очередь, для подавления волнений в Донбассе Киев направил вооружённые силы, в результате чего на востоке страны началась гражданская война.