Москва, 14 апреля, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Военная драма «Сын Саула» венгерского режиссёра Ласло Немеша уже объехала множество фестивалей мира и наконец появилась в российском прокате. Премьера фильма об ужасах Освенцима состоялась сегодня, 14 апреля.

Цитата из к/ф «Сын Саула». реж Ласло Немеш. 2015. Венгрия Осмотр заключённых

В картине показаны два дня из жизни заключенного в концентрационный лагерь Аушвиц Саула Аусландера (Геза Рёриг). Саул — член зондеркоманды — один из тех людей, которым в концлагере давали условия жизни чуть лучше, чем остальным. За это зондеркоманды выполняли работу, от которой у немецких солдат сдавали нервы: сжигали и убирали трупы прибывших евреев. Однажды Саул видит мальчика, похожего на сына, и пытается похоронить его как подобает. В страшной мясорубке Освенцима Саул теперь думает только о сыне… которого, возможно, у него никогда не было.

С момента премьерного показа картины на Каннском фестивале в мае 2015 года, «Сын Саула» получил множество наград и практически стал легендой. История, рассказанная дебютантом в полнометражном кино Ласло Немешем, поразила кинокритиков, фильм завоевал четыре премии Каннского фестиваля, в том числе Гран-при жюри, а также получил предсказанные ему «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке.

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Цитата из к/ф «Сын Саула». реж Ласло Немеш. 2015. Венгрия Мотивация в стиле модерна

Сын венгерского режиссёра Андраша Елеша Ласло Немеш начал подрабатывать на съёмочной площадке в возрасте 23 лет. Он был помощником режиссёров в Венгрии и во Франции, а с 2005 по 2007 год работал у знаменитого Бела Тарры, помогая на съёмках фильма «Человек из Лондона». Самостоятельно дебютировал в кино в 2008 году, с короткометражной картиной «Приложив немного терпения». Работать над сценарием «Сына Саула» Немеш начал с 2011 года. В центре внимания для режиссёра был человек в крайне тяжёлых условиях войны. Сегодня «Сын Саула» — в большинстве списков лучших фильмов 2015 года. Британский кинокритик Питер Брэдшоу сказал о картине: «по любым стандартам её можно было бы считать выдающейся, но для дебюта она поразительна».