Всеволожск, Ленинградская область, 11 апреля, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Аварийное отключение холодной воды произошло 11 апреля во Всеволожском районе Ленинградской области. В зоне отключения — 28 населенных пунктов с населением 18 тысяч человек. Об этом сообщили сегодня в ГУ МЧС по Ленобласти. Несколькими часами ранее аналогичная ситуация произошла в Выборгском районе 47-го региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

По данным спасателей, сообщение об отключении воды во Всеволожском районе поступило в 12:10. Причиной стал прорыв трубы, по которой поступает вода. Отметим, что Всеволожск и большинство населенных пунктов района снабжаются холодной водой по водоводу из Ладожского озера.

«На место выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Аварийно-восстановительные работы проводятся аварийно-восстановительными бригадами Всеволожского водоканала», — добавили в ГУ МЧС.

Ранее в 11:10 11 апреля в городе Каменногорске Выборгского района Ленобласти также произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. В зоне отключения оказалось всё население города — более 6000 человек.

«По состоянию на 12:10 водоснабжение восстановлено, все потребители запитаны в полном объеме», — сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области.